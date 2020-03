Bardi cosmopoliti e milionari di Cortina esortano a rimanere a casa. Non pensano a chi, pur stando a casa, deve egualmente mangiare e dar da mangiare ai figli. Non pensano agli studenti fuori sede, che rispettando la legge sono rimasti in casa a Milano. E men che meno ci pensa il governo, solidale sempre e solo con l’estraneo.