La tessera verde sennò non lavorate e non potete accedere ai luoghi pubblici. La Greenstapo per controllare i sovversivi che non abbiano la tessera verde. Il ritorno in Europa della discriminazione a norma di legge. Lo stato di emergenza perpetuo per limitare diritti e libertà. Non capite o non volete capire cosa sta accadendo? Uscite dal lockdown cognitivo. Schieratevi dalla parte giusta, perché un giorno la storia chiederà conto a tutti e a ciascuno.