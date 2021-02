Apprendiamo che in Germania, come in un romanzo di Orwell, un elicottero della polizia ha volato intenzionalmente a bassa quota con l’esplicito intento di disperdere un assembramento: non, si badi, un assembramento di spacciatori, di trafficanti di armi o genericamente di delinquenti. Al contrario, si trattava di un assembramento di famiglie che placidamente pattinavano sul ghiaccio. Se anche al cospetto di queste scene di brutale e ingiustificata violenza degna del peggior regime trovate che tutto sia normale, allora non v’è più nulla da fare: la vostra umanità è stata disgregata, il biopotere si è impadronito indelebilmente di voi.