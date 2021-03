Poiché il giudice di Reggio Emilia ha stabilito che i dpcm utilizzati in quel modo erano palesemente incostituzionali, il governo ora opta direttamente per la via del decreto legge. Insomma, non demordono: debbono in ogni modo imporci il regime protettivo, con il quale dicono di metterci in salvo la vita e, in cambio, ci portano via fino all’ultimo atomo di libertà, di diritti, di dignità. Si tratta di una poderosa riorganizzazione della società nel suo complesso e su scala globale; riorganizzazione nascosta e legittimata mediante l’ideologia medico-scientifica.