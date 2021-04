Le relazioni digitali isolano gli individui fingendo di unirli. Li condannano all’isolamento domestico e alla relazione digitale mediante dispositivi – “reti sociali”, “piattaforme”, ecc. – utilizzando i quali a) sono permanentemente controllati, b) sono impossibilitati ad aggregarsi in forme comunitarie e magari anche contestative e c) generano profitto per i colossi dell’internet che gestiscono quei dispositivi (da Facebook a Zoom, da Twitter a Skype).