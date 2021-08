Ho letto le risibili esternazioni di politici come Speranza o Lamorgese, che si dicono in disaccordo rispetto alle piazze contro la tessera verde (“non mi sono piaciute”, parola di Speranza). Ebbene, al cospetto di simili esternazioni, mi sovvengono le caustiche parole di Bertolt Brecht: “il Comitato centrale ha deciso: poiché il popolo non è d’accordo, bisogna nominare un nuovo popolo”.