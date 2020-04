“Ritornano gli sbarchi a Portopalo: in 77 dal Mali, tutti uomini” (“Siracusa News”). Niente donne. Chissà se l’anima arcobalenica dà la priorità alla questione di genere o a quella immigrazionista? Ma soprattutto: dove hanno lasciato mogli e figli? E poi: con i cittadini italiani che non hanno ormai di che arrivare a fine mese grazie al ridicolo “Cura Italia” e al divieto di uscire di casa, con quali soldi verranno aiutati questi disperati, ai quali peraltro va tutta la nostra solidarietà umana (il nemico – lo capiranno i dementi xenofobi? – non sono i migranti, ma chi li deporta lucrando)?