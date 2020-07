Un regime protettivo, incardinato sul discorso del medico come vernice per nascondere gli interessi del potere. Se vuoi salvarti dal Covid-19, rinunzia alle tue libertà e ai tuoi diritti. I più, come sempre, difendono l’ordine del potere, la cui forza sta anche nella debolezza del polo dominato. Che sempre e solo lotta per difendere le proprie catene contro chi volesse spezzarle. La classe dominante può dormire sonni tranquilli, quando la classe dominata ha smesso di sognare.