Aperta un’inchiesta che coinvolge gli ospedali del lodigiano. Strano Paese quello che disconosce gli eroi, in questo caso medici e infermieri. Ovviamente non si vedono all’orizzonte inchieste sui fautori di quelle mancate quarantene che stanno mettendo in ginocchio il Paese. Farebbe ridere, se non destasse profonda rabbia, vedere il penoso trattamento che il governo giallofucsia sta riservando a una regione, la Lombardia, che oltre a essere un modello per il lavoro e la cultura, sta lottando con coraggio e dignità.