Ecco come verrà giudicata questa fase storica in futuro











“L’essenza dell’uomo consiste unicamente nella libertà assoluta, ché l’uomo non è né cosa, né fatto, e nel suo essere autentico non può essere in alcun modo un oggetto” (F.W.J. Schelling, Dell’Io come principio della filosofia)







(Visualizzazioni 1 > oggi 1)