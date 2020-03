Dato che siamo tutti a casa, mi permetto di consigliare a tutti un buon libro. Si intitola “Nascita della biopolitica” ed è di Michel Foucault. Raccoglie alcune sue lezioni. Foucault spiega che il segreto della governamentalità liberale si condensa nella formula “vivere pericolosamente”. Con le parole di Foucault, “la devise du libéralisme, c’est ‘vivre dangereusement”. Il potere neoliberista vive di instabilità e insicurezza, di paura e di mancanza di punti fermi: la crisi e il terrore sono elementi coessenziali al suo ordinamento, al suo ordine disordinato, alla sua anarchia efficiente. Precarizzando le esistenze e dissolvendo la stabilità in ogni sua determinazione, l’ordine neoliberista – spiega Foucault – esercita al meglio il suo potere apparentemente lasco e permissivo, in verità onnipervasivo e disciplinare. In nome dell’emergenza, il potere liberista – spiega Foucault – rimuove libertà. In nome della garanzia della sicurezza, l’ordine liberista – spiega sempre Foucault – sottrae diritti conquistati. Buona lettura e, se vorrete, buona meditazione!