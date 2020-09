Vox Italiae compie oggi un anno di vita. In un anno ha aperto circa 100 circoli sul territorio nazionale e ha diffuso le sue idee, alternative alla destra bluette e alla sinistra fucsia. Vox Italiae è per la riconquista della sovranità monetaria (fuori dalla UE) e della sovranità militare (fuori dalla NATO): la sovranità è la sola base per realizzare la democrazia e il socialismo. Iscrivetevi e aprite circoli nella vostra città: www.voxitalia.org . Grazie!