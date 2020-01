Su “Libero” di oggi articolo a tutta pagina su Vox Italiae. Troppo generosamente attribuiscono il progetto politico e i suoi meriti a me, che invero non ho tessere di partito e sono solo l’ispiratore culturale. I veri meriti spettano ai direttori di VOX ITALIAE, Francesco Toscano e Giuseppe Sottile. La verità è che in quest’epoca di confusione, Vox Italiae ha, se non altro, le idee chiare su alcuni punti nodali: piena sovranità economica, politica e monetaria; adesione alla Costituzione italiana e all’ideale della sua piena attuazione; modello socialista e democratico, opposto al liberismo sia nella variante sovranista sia in quella cosmopolita; sguardo rivolto alla Russia di Putin e non agli Usa di Trump.